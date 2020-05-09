"Ослабление режима повышенной готовности не означает снижения норм безопасности", - Андрей Гнеушев Общество

Андрей Гнеушев Фото: пресс-служба правительства региона

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев 3 июня в формате видеоконференции провел совещание с главами муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Главной темой стало поручение губернатора региона Глеба Никитина усилить работу по предотвращению распространения коронавируса. В первую очередь поручение касалось глав районов, примыкающих к областному центру, где наблюдается наибольший рост числа заболевших.

"В Нижегородской области идет планомерное ослабление режима повышенной готовности. Но это не значит, что нужно сократить меры контроля за соблюдением норм безопасности жителями региона", - сказал Андрей Гнеушев.

"Муниципальные штабы в четком взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами должны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и положения Указа губернатора, не нарушая прав граждан. Особенно это касается районов, где летом увеличивается поток дачников и горожан, желающих провести выходные на природе: Богородского, Борского, Кстовского, Семеновского районов и Дзержинска", - добавил замгубернатора.

Он заслушал выступления глав Дзержинска, Богородска, Бора и Кстова, в которых они проанализировали ситуацию и предложили свои решения для ее стабилизации. Так, в выходные дни при установлении благоприятной погоды на территории муниципалитов будет усилено патрулирование с разъяснением населению необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции в местах массового скопления граждан. Особое внимание - соблюдению санитарных норм на территориях магазинов и городских рынков.