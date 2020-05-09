Глеб Никитин объяснил причину роста заболеваемости коронавирусом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснил причину роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

За прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 354 случая заболевания коронавирусом. Днем ранее выявлено еще 315 заболевших. В настоящее время в регионе коронавирус подтвержден у 10 503 человек.

Глеб Никитин пояснил, что больше всего заболевших "нам сейчас дают определенные территории". Глава региона имеет в виду районы, примыкающие к областному центру, и те, где высок уровень "дачной миграции", в частности, Богородский, Борский, Кстовский, Семеновский районы, Дзержинск.

"Главам таких муниципалитетов поручаю провести заседания районных оперативных штабов, проанализировать ситуацию и выработать необходимые решения для ее стабилизации. Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку", - сказал губернатор.

Напомним, что в примыкающих к областному центру районах фиксируется наибольший прирост заболевших кроронавирусом. За вчерашние сутки в Богородском районе число инфицированных увеличилось на 9 человек – до 317 жителей, в г.Бор - на 7 человек, до 316 заболевших, в Кстовском районе – на 27 человек, до 295 жителей, в Дзержинске – на 19 жителей, до 263 человек.

При этом в Нижнем Новгороде зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом по сравнению с другими территориями области. По данным на 1 июня в городе проживает 5 027 человек с подтвержденной инфекцией, тогда как 31 мая тут было зарегистрировано 4 892 инфицированных горожан.

Между тем, по данным на 2 июня, 4 061 нижегородец выздоровел, около 3,9 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме.