Последние новости рубрики Бизнес
04 июня 2020 17:42  [1] Более 230 нижегородских соцучреждений будут подключены к интернету
04 июня 2020 16:56  [75] SCG расширяет партнерство с федеральным оператором Gallery
04 июня 2020 16:45  [74] ПСБ снизил ставку по кредитам госпрограммы "Военная ипотека 2020"
04 июня 2020 15:49  [300] Банк "Открытие" интегрировал интернет-банк "Бизнес-Портал" с онлайн-бухгалтерией "Эльба"
04 июня 2020 11:49  [123] "Ростелеком" запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети
04 июня 2020 10:30  [143] Т Плюс вложит 41,4 млн рублей в реконструкцию тепломагистрали по ул. Петрищева в Дзержинске
04 июня 2020 09:16  [135] ЭнергосбыТ Плюс напоминает о необходимости предоставления документов на жилое помещение
03 июня 2020 17:45  [186] Нижегородские аграрии в 2020 году получат на 30% больше субсидий на мелиорацию
03 июня 2020 13:25  [163] Банк "Открытие" увеличил кредитный портфель физлиц на 12% - до 419 млрд рублей
02 июня 2020 11:44  [219] "Транснефть-Верхняя Волга" завершила замену магистрального насосного агрегата на НПС "Макарьево"
Бизнес

Более 230 нижегородских соцучреждений будут подключены к интернету

04 июня 2020 17:42  [1] Бизнес

Более 230 образовательных учреждений и ФАПов Нижегородской области будут подключены к интернету в рамках национального проекта "Цифровая экономика" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о 128 образовательных учреждений и 106 ФАПах. В 2019-2021 гг. в Нижегородской области будет подключено к интернету в Нижегородской области будут подключены к интернету 1104 социально значимых объекта.

"Госконтракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов Нижегородской области заключен на сумму более 800 млн рублей и рассчитан на три года – с 2019-го по 2021-й. Это средства федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Глеба Никитина, который напоминает про прошлогодний контракт.

"Большая часть объектов, в которых появится скоростной интернет, – это школы. Доступ к сети сейчас необходим как никогда раньше и ученикам, и преподавателям", - объясняет глава региона.

Компания "Ростелеком" сейчас завершила второй этап проекта "Информационная инфраструктура". Оператор построил 437 км волоконно-оптических линий связи в регионе. До конца 2020 года к скоростному интернету будут подключены 354 социально-значимых учреждения, в частности, 128 образовательных организаций, 106 фельдшерско-акушерских пунктов, 20 пожарных частей, 63 органов местного самоуправления.

"Мы гордимся тем, что нам доверяют проекты, имеющие огромную значимость для страны. "Ростелеком" как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект "Цифровая инфраструктура" – еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Несмотря на объективные сложности, мы идем с опережением графика и уже выполнили треть от запланированного годового объема работ", - рассказал заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" – технический директор Андрей Кононенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph