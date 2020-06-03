Более 230 нижегородских соцучреждений будут подключены к интернету Бизнес

Более 230 образовательных учреждений и ФАПов Нижегородской области будут подключены к интернету в рамках национального проекта "Цифровая экономика" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о 128 образовательных учреждений и 106 ФАПах. В 2019-2021 гг. в Нижегородской области будет подключено к интернету в Нижегородской области будут подключены к интернету 1104 социально значимых объекта.

"Госконтракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов Нижегородской области заключен на сумму более 800 млн рублей и рассчитан на три года – с 2019-го по 2021-й. Это средства федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Глеба Никитина, который напоминает про прошлогодний контракт.

"Большая часть объектов, в которых появится скоростной интернет, – это школы. Доступ к сети сейчас необходим как никогда раньше и ученикам, и преподавателям", - объясняет глава региона.

Компания "Ростелеком" сейчас завершила второй этап проекта "Информационная инфраструктура". Оператор построил 437 км волоконно-оптических линий связи в регионе. До конца 2020 года к скоростному интернету будут подключены 354 социально-значимых учреждения, в частности, 128 образовательных организаций, 106 фельдшерско-акушерских пунктов, 20 пожарных частей, 63 органов местного самоуправления.

"Мы гордимся тем, что нам доверяют проекты, имеющие огромную значимость для страны. "Ростелеком" как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект "Цифровая инфраструктура" – еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Несмотря на объективные сложности, мы идем с опережением графика и уже выполнили треть от запланированного годового объема работ", - рассказал заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" – технический директор Андрей Кононенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".