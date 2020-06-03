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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Богородском районе

04 июня 2020 18:15  [1041] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП в Богородском районе. Как сообщили в УГИБДД Нижегородской области, сегодня, 4 июня, около 17:00 столкнулись четыре транспортных средства: два большегруза и два легковых автомобиля.

По предварительной информации, в результате аварии два человека погибли (муж и жена 1979 годов рождения). Еще трое получили травмы и были госпитализированы. Один из троих пострадавших – мальчик 10 лет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, полицейский из Нижегородской области подозревается в другом смертельном ДТП в нетрезвом состоянии.

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