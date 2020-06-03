Живодера разыскивают в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Прокуратурой Сормовского района Нижнего Новгорода инициировано и взято на контроль проведение сотрудниками полиции проверки по факту жестокого обращения с животным.

По информации прокуроров, вечером 29 мая этого года мужчина, проходя мимо одного из домов по ул.Мокроусова, увидел двух кошек. Одну из них он взял за лапу и сильно ударил об землю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животным установлена ст.245 УК РФ и предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ветеринар в Семеновском районе расстрелял стаю собак.