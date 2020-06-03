Насыщенный вкус и низкая калорийность. Как выбрать черешню? Общество

Фото: с сайта 1zoom.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как выбрать вкусную и полезную черешню. Информацию предоставила пресс-служба управления.

Для начала специалисты отмечают, что важно со всей серьезностью подойти к выбору места, где вы собираетесь покупать эту ягоду.

"Покупайте черешню только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод. Практически на каждом крупном рынке функционирует лаборатория, занимающаяся таким контролем", - говорится в памятке.

(фото с сайта informupack.ru)

Также нижегородцам напоминают, что выбирая ягоды, они имеют право требовать информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, а также документы на продукт. Продавец должен предоставить информацию по первому требованию.

Приобретать ягоды на стихийных рынках, или "с рук", сотрудники Роспотребнадзора не советуют.

Какие ягоды выбирать?

При выборе черешни нужно ориентироваться на внешний вид. У хорошей – кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно.

Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться.

Ягоды должны обязательно продаваться с плодоножкой. Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде скапливается грязь и микробы. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод.

(фото с сайта pixabay.com)

Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью.

Роспотребнадзор отмечает, что самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона (с конца июня по середину июля), к тому же, в это время они максимально полезны.

Как мыть черешню?

Употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений, а также инфекционных заболеваний. Поэтому ее нужно обязательно промывать под струей проточной воды.

"За время созревания ягод, на них воздействует множество факторов внешней среды – солнце, дождь, а также пыль, газы, химические вещества, личинки насекомых и большое количество микроорганизмов- возбудителей инфекционных заболеваний. Во время мытья с ягод смываются не только видимые загрязнения, но и ядохимикаты, оставшиеся от опрыскивания деревьев", - пояснили в ведомстве.

(фото с сайта wallbox.ru)

Специалисты считают оптимальным помещать черешню в дуршлаг и промывать холодной водой. После мытья рекомендуется тщательно просушить ягоды.

Как хранить черешню?

После покупки, если вы не планируете съесть ягоды в ближайшее время, их нужно сразу поместить в холодильник. Так черешня может храниться до десяти дней. При этом желтая, розовая черешня и ягоды ранних сортов плохо переносят хранение.

Ягоды, приготовленные для хранения, не нужно мыть и отделять от черешков, это уменьшит срок хранения.

Хранить черешню лучше в бумажном пакете, или любой пластиковой емкости. Обязательно, отдельно от фруктов, выделяющих этилен – яблок и бананов. Иначе черешня быстро испортится.

Польза черешни

Сотрудники Роспотребнадзора обращают внимание на то, что черешня отличается сбалансированным составом и невысокой калорийностью (50-56 ккал на 100 граммов).

В ней довольно высокое для ягод содержание витамина С (употребление 100 г ягод покрывает почти 20% суточной потребности). В значительных количествах содержится в черешне калий, магний, фосфор, железо. По содержанию клетчатки черешня превосходит даже персики и абрикосы.

(фото с сайта goodfon.ru)

В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в розовых – витамина С, белые – реже вызывают аллергию.

Особенно полезны эти ягоды людям, страдающим артериальной гипертензией, анемией, запорами, а также тем, кто следит за своим весом.

Полезен также и отвар из плодоножек черешни (их можно заварить по 8-10 черешков на чашку) и пить как чай – он обладает сильным мочегонным действием, выводит из организма мочевину и ураты. Используется при отеках, подагре, водянке, мочекаменной болезни и мочекислом диатезе, гипертонической болезни.

Плодоножки черешни - это прекрасное средство для быстрого похудения, ускоряющее обмен веществ в организме и способствующее быстрому сгоранию жиров. Благодаря мочегонному и дренирующему действию способствует выведению лишней жидкости из организма.

(фото с сайта canimanne.com)

Вред черешни

При этом употребление в течение короткого времени большого количества черешни (более 300-400 грамм) может стать причиной диареи. Сладкие сорта противопоказаны при диабете. Ярко окрашенные плоды не стоит употреблять тем, кто страдает аллергией.

Черешню не рекомендуется употреблять сразу после еды – последствия возникают в виде газообразования и несварения желудка; кроме того, ее нельзя есть при гастрите острого типа с повышенной кислотностью.