Молодые нижегородские наркосбытчики получили 6-11 лет лишения свободы (ВИДЕО) Происшествия

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Молодые нижегородские наркосбытчики получили 6-11 лет за организацию лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО 5 июня 2020 года.

Нижегородский областной суд вынес приговор троим местным жителям по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

В апреле прошлого года были задержаны двое молодых людей 1997 и 1999 годов рождения.

В ходе осмотра их автомобиля было обнаружено и изъято более 2,5 кг синтетического наркотического вещества.

Кроме того, в ходе обыска в помещении, принадлежащем одному из молодых людей, транспортными полицейскими были изъяты инструменты, специализированное оборудование и вещества, необходимые при изготовлении наркотических средств. Результаты проведённой экспертизы подтвердили, что изъятое является мефедроном, общей массой 300 г. В дальнейшем был задержан еще один фигурант – 20-летний местный житель.

Приговором суда им назначено наказание 6, 10 и 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в январе прошлого года уголовное дело за производство наркотиков возбуждено в отношении несовершеннолетних из Дзержинска.

Ранее сообщалось, что жителю Нижегородской области грозит до 20 лет за организацию нарколаборатории в Кстове.