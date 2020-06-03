Движение по М-7 в районе обхода Нижнего Новгорода временно перекрыто Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

Движение по трассе М-7 в районе обхода Нижнего Новгорода временно перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

По управления информации, 5 июня ориентировочно в 11:30 на 421-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (обход Нижнего Новгорода) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Движение в сторону Москвы перекрыто.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются. Дорожные службы ФКУ ликвидируют последствия ДТП.

Объезд участка возможен по автодороге Р-158 от развязки с М-7 "Волга" в сторону п.Ольгино и далее по автодороге 22К-0125 с выходом на М-7 "Волга" в районе п. Окский.

Напомним, два человека погибли в другом ДТП в Богородском районе. По информации ГИБДД, 4 июня около 17:00 столкнулись четыре транспортных средства: два большегруза и два легковых автомобиля.