Скульптуру синей пантеры установили у нижегородского концертного зала "Юпитер" Культура и отдых

Фото: из соцсети ВКонтакте, Евгений Кусков

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Скульптуры синей пантеры и графитового оленя установили в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщил автор работы Евгений Кусков на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Полигональные фигуры из металла встречают нижегородцев у входа в концертный зал "Юпитер".

До этого, 30 мая художник разместил фигуру оленя на Стрелке рядом с пакгаузами. Однако, был вынужден ее перенести.

(фото из соцсети ВКонтакте, Евгений Кусков)

"Красивый проект, который мог быть полезен городу. Но что-то пошло нет так. В любом случае, он войдет в историю", - написал Евгений Кусков в соцсети Instagram.

На вопрос нижегородцев в соцсетях, надолго ли пантера и олень обоснуются у концертного зала, автор ответил - "очень".

Ранее он уже неоднократно выставлял свои работы в Нижнем Новгороде. Так в конце апреля Евгений Кусков размещал фотографии, где у подножия Чкаловской лестницы стоит красный тигр, а в феврале – желтый бегемот. Но это были временные акции.

Напомним, уличная выставка картин, созданных искусственным интеллектом, открылась в Нижнем Новгороде в апреле.