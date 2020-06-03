SPAR на ул.Кораблестроителей продавал просроченные продукты Общество

SPAR на ул.Кораблестроителей, д. 22Б Фото: Яндекс.Карты

Региональное управление Роспотребнадзора установило, что магазин SPAR на ул.Кораблестроителей (д. 22Б) в Нижнем Новгороде реализовывал продукцию с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение выявлено в ходе проверки, которая прошла после обращения потребителя. К своему обращению потребитель приложил видеозапись о реализации 107 упаковок продукции с истекшим сроком годности.

Действия магазина нарушают требования технического регламента «О безопасности пищевой продукции». В связи с этим Роспотребнадзор обратился в суд с исковым заявлением в отношении владельца магазина - ООО «Спар Миддл Волга».

Суд оштрафовал компанию на 700 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре 2019 года магазин SPAR на пл.Свободы (д.4) закрыли на 60 суток за нарушение норм санитарного законодательства. Нарушения также выявлены в ходе проверки магазина. В частности, проверка показала, что продукцию в магазин завозили через центральный зал для покупателей. Это обеспечивало встречные потоки посетителей и персонала.