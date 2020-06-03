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Происшествия

Два жителя Борского района подозреваются в поджоге человека

05 июня 2020 14:34  [45] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Два жителя Борского района подозреваются в покушении на убийство путем поджога. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 3 июня на улице поселка Большеорловское один из местных жителей оскорбил отца другого. В ответ 40-летний мужчина избил 36-летнего оскорбителя.

Затем вместе со своим 28-летним знакомым, он насильно усадил оскорбителя в машину и вывез его за территорию поселка.

На обочине дороги около поселка Березовский мужчина вытащил потерпевшего из машины, облил его бензином и поджег. Затем оба злоумышленника скрылись с места преступления.

Пострадавший сумел добраться до канавы, в которой была вода, и сбил пламя. Дойдя до родственницы, проживающей в поселке, он сообщил о произошедшем.

Его госпитализировали в ожоговый центр НИИТО. В настоящее время потерпевший находится в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Подозреваемые были задержаны на территории Балахнинского района. Свою причастность к совершенному преступлению они не отрицают. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное с особой жестокостью по ч. 3 ст. 30, п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что нижегородец подозревается в убийстве и сожжении мужчины из-за купленного автомобиля.

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