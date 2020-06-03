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Происшествия

Движение по М-7 в районе обхода Нижнего Новгорода восстановлено после ДТП

05 июня 2020 14:36  [54] Происшествия

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Движение по М-7 в районе обхода Нижнего Новгорода восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что сегодня, 5 июня, ориентировочно в 11:30 на 421-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Движение в сторону Москвы было перекрыто. Около 14:00 движение было открыто по одной полосе. Теперь же оно полностью восстановлено.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии. Дорожные службы ФКУ ликвидируют последствия ДТП.

По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Scania столкнулся с КАМАЗом, который ехал впереди. От удара КАМАЗ опрокинулся.

В результате ДТП водитель Scania 1968 г. р. был травмирован и госпитализирован.

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