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Общество

"Арка "Электрические витамины" – это не родной объект для пл.Маркина", - Дарья Шорина

05 июня 2020 15:57  [50] Общество
Проект реконструкции пл.Маркина

Проект реконструкции пл.Маркина

Фото: ИРГСНО

Руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина прокомментировала благоустройство площади Маркина в Нижнем Новгороде. Обсуждение велось во время онлайн презентации концепции благоустройства.

Ролик размещен на видеохостинге YouTube. В презентации архитекторы рассказывают о своих решениях и о том, как изменится площадь. Там же прозвучала информация об объектах, которые планируется удалить с площади. В частности, речь шла об "Арке для поцелуев" или арке "Электрические витамины".

"Это не родной объект на площади, мы внимательно следили за результатами анкет, в которых многие высказались, что арка это визуальный мусор и старая реклама, которую забыли снять", - комментирует Дарья Шорина обновление площади.

"Поскольку это не родной объект, мы в рамках концепции предусмотрели очищение фонтана от арки", - добавила она.

Напомним, что площадь планируется расширить на 2,5 тысячи кв.м. за счет дорожного полотна в сторону Нижневолжской набережной. Таким образом, по мнению проектантов, на этом участке не будет стихийной парковки, поэтому откроется обзор на реку. Саму площадь предлагается разделить на четыре функциональные зоны.

Оставить свое мнение о благоустройстве можно на странице концепции.

Запись онлайн презентации благоустройства площади Маркина (с YouTube-канала ИРГСНО), где можно посмотреть концепцию с комментариями архитекторов и Дарьи Шориной.

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