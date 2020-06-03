"Сообщения нижегородцев на промпредприятиях мы передадим в Роспотребнадзор и прокуратуру", - Евгений Люлин Общество

Совещание с руководителями промышленных предприятий региона о соблюдении требований эпидемиологической безопасности прошло в правительстве Нижегородской области. Об этом заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

"К сожалению, мы получаем большое количество жалоб от сотрудников промышленных предприятий о нарушениях режима повышенной готовности. Например, сегодня на рассмотрение поступило обращение сотрудника одной из компаний: "Ничего не делается для профилактики коронавируса. Ничего не дезинфицируется, никто не носит ни маски, ни перчатки, и только смеются, что ничего нет. Начальство со всеми здоровается за руку, все вместе едят. Каждое такое обращение будет направлено в Роспотребнадзор и в прокуратуру для проверки", - сообщил первый заместитель губернатора.

Евгений Люлин добавил, что необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников, максимально обособить подразделения и сотрудников друг от друга, отменить все командировки, обеспечить входной температурный контроль и, самое главное, обеспечить всех масками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты. Также обязательно проведение дезинфекции поверхностей и использование оборудования по обеззараживанию воздуха.

По словам первого заместителя губернатора, дефицита средств индивидуальной защиты в Нижегородской области на сегодня нет.

"Только нижегородские производители производят более 400 тысяч медицинских масок в день. Еще примерно 400 тысяч гигиенических немедицинских масок ежедневно могут обеспечить региональные производители. Кожные антисептики выпускают шесть дзержинских предприятий, еще три производят дезинфецирующие средства для обработки помещений. Нашими антисептиками мы можем сполна покрыть потребность всех нижегородских промышленных предприятий. 2,5 тысячи рециркуляторов воздуха теперь выпускается в регионе. Контакты производителей есть в минпроме Нижегородской области", - отметил Евгений Люлин.

Ранее, в интервью Евгений Люлин подробно рассказал о поддержке предприятий и пандемии.