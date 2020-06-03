Евгений Люлин: "Сейчас серьезное время, которые мы никогда с вами не переживали" Экономика

Евгений Люлин Фото: НИА Нижний Новгород

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин в программе "Герои Волги" рассказал о предстоящих выборах, поддержке предприятий и пандемии.

- На днях президент РФ одобрил план восстановления экономики страны. Документ готовился несколько недель. Нижегородская область каким-то образом принимала участие в его подготовке, давали ли свои предложения?

- Нижегородская область на протяжении всего периода принимает активное участие в выработке всех решений. Многие решение, в том числе по поддержке бизнеса, промышленности, проходили и по инициативе нашего региона. Это касается и льгот, и льготного кредитования, освобождение от ряда налогов, расширение списка пострадавших отраслей. Четко по нашей инициативе расшили этот список и включили в него народно-художественные промыслы. Для нас это важнейшая отрасль. И так примеров много. И естественно в программу восстановления экономики наши предложения вошли.

Но, хочу отметить, что программа до конца не сформирована. Ее идеология изложена. Она будет наполняться, и мы будем продолжать активно в ней участвовать. Сейчас мы знаем этапы ее реализации, понимаем направления, по которым нужно предоставлять меры поддержки и льготы.

Будет три этапа восстановления экономики. То, что предлагает правительство и одобрено президентом на первом этапе – это адаптация. Промышленность и бизнес должны адаптироваться к существующим реалиям, которые не простые и требуют дополнительного изучения. Второй этап – стабилизация экономики, который рассчитан до середины июля следующего года. И третий этап – развитие. Легко на бумаге, но будет не просто это реализовать. Требуются колоссальные усилия и со стороны правительства, и со стороны законодательных органов власти всех уровней. Это будут непростые решения.

- Планируется, что будет направлено на восстановление экономики более 5 трлн рублей. Будут новые условия, новый мир, новая экономика, нужно будет адаптироваться, менять профессию, может и место жительство. По сути нужно начинать заново. Готово ли наше население к таким подходам?

- Не могу сказать, что большая часть населения активно принимает участие в выработке решений. С точки зрения критики, обращений в правительственные органы с просьбой поддержки - да. Но в тоже время - население принимает участие в выработке решений, мы общаемся и понимаем, какие решения больше всего население беспокоит. Конечно, в той или иной степени будет участие населения. Это серьезное время, которые мы никогда с вами не переживали, в данных условиях требуется наука, глубокое научное заключение существующих реалий, методы выхода из этой ситуации, инфраструктурные проекты, программы поддержки малого бизнеса и прочее. Это все требует комплексного, системного, научного подхода, то, чем занимается правительство и мы – нижегородское правительство.

- Сейчас уже можно сказать насколько пострадала промышленность Нижегородской области от пандемии? Губернатор называл десятки миллиардов рубелей потери бюджета. Цифры страшные, такого не было никогда. Где брать эти деньги? Ваша видимость ситуации, и может есть уже позитивные примеры?

- Конечно, экономика и промышленность пострадала вся. Мы не останавливали промышленное производство. Мы один из немногих регионов, кто разрешил и создавал возможности для работы нашей промышленности. Показатели спада есть, но могли быть и значительно хуже.

Мы имеем в экономике Индекс физического объема производства – 94,3%. У нас на протяжении последних 5-6 лет индекс был 105-106%. Поэтому наши потери примерно 10% от нашего обычного традиционного объёма производства. Это серьёзные потери.

Самые большие потери несет малый и средний бизнес. Промышленность адаптирована, имеет свои сложности, потому что работает в глобальном рынке. Мы знаем, что многие страны останавливали заводы и фабрики, всю экономику. Там, где многое связано с импортом и экспортом, там большие потери. И тем не менее хочу сказать, что некоторые наши нижегородские предприятия не только сохранили, но и наращивают темпы.

Инвестиционные крупные проекты в регионе продолжают реализовываться. К примеру, ЛУКОЙЛ, который реализует крупнейший проект глубокой переработки нефти, будет вложено 150 – 160 млрд рублей в течение 2-3 лет. На стройке только работает почти 4 тысячи привлеченный рабочих, из них половину иностранцы. Надо было выстроить эту систему так, чтобы не остановить весь процесс.

Также хочу отметить, "Красное Сормово", которое получило новые заказы. Появились новые направления на "Красном Сормове", к примеру, там начали строить суда для рыболовства. Нельзя терять темпы промышленного производства.

- Минпромторг кроме 15 млрд рублей, которые планировал потратить на поддержку автопрома, в том числе и ГАЗа, решил выделить еще около 6 млрд рублей на покупку школьных автобусов. Это, к слову, была инициатива тоже Нижегородской области.

- Да, мы были инициатором. И это важная форма поддержки. Требуется и обновление парка школьных автобусов, да и просто их не хватает. Реализуется и программа смены и обеспечения школы автобусами, и, в тоже время, это очень серьезное подспорье для ГАЗа. Такие косвенные меры, бывают очень эффективны.

- ЦКБ им. Р.Алексеева возрождает "Валдаи", есть ли у него перспективы выйти на внешний рынок, и производить не 5, а 10 – 15 судов в год?

- Убежден, что такие перспективы у предприятия есть. Эти суда - российское достояние, они всегда были передовыми во всем мире. Сегодня потребность в них есть. Страны Азии интересуются ими, страны Арабского мира, присматриваются европейцы. У нас огромный внутренний рынок. Перспективная модель, и думаю, что они будут обеспечены серьезными заказами.

- У нас в промышленности задействовано более 1 млн человек, в госсекторе – 200-300 тысяч, в городских сервисах около 500 тысяч. В нижегородском промышленном секторе падение доходов, и потеря рабочих мест примерно 10-15%.

- Казалось бы в условиях кризиса и сокращения программ развития, численность человек, задействованных в промышленности выросла на более чем 8-9 тысяч, появилось 8,9 тысяч новых рабочих мест. Это не может не радовать. Несмотря на то, что предприятия где-то и снижают объемы производства и поставок, но создают и новые рабочие места и новые продукты. Здесь я вижу оптимизм.

- Переживают многие за малый и средний бизнес. Полмиллиона человек, которые задействованы в этой сфере – пострадавшие, даже есть страшные прогнозы, что половина из них может остаться без дохода и работы. Как здесь складывается ситуация, что делает правительство Нижегородской области для того, чтобы спасти эту активную группу граждан?

- Не будет такого сокращения. Я убежден, что этого не будет. Надо отдать должное, они умеют работать в любых условиях. И для того, чтобы оказать им поддержку нужно дать им возможность работать. Первое, что нужно сейчас сделать и как можно быстрее – переходить на следующий этап, для того, чтобы больше предприятий малого и среднего бизнеса смогла бы приступить к работе.

Наступил первый этап выхода из режима повышенной готовности, иногда кажется, что преждевременно, но губернатор и правительство пошли сознательно, чтобы дать послабления. Как мы им воспользовались? Глядя на улицы, ситуация там, меня очень сильно расстраивает. Улицы заполнены, без масок. Как будто все прошло. У нас снова рост заболевания. Да, наши медики активно работают, научились лучше лечить, у нас снижение смертности, но это не говорит о том, что мы должны расслабиться. И чем более организованы мы будем сейчас, тем раньше в полном объеме начнет работать наша экономика.

- Ни дня не проходит, чтобы мы не говорили о том, насколько этот вирус опасен. Тем не менее ВЦИОМ даёт данные, что больше 30% жителей России отрицает наличие вируса и считают, что это политика. Как с этим быть?

- Я приведу один частный пример. У меня есть друг, руководитель бизнеса, грамотный и приличный человек. Он также пренебрежительно относился, но сейчас в больнице в серьезном состоянии – коронавирус. И человек, который раньше убеждал, что никакого коронавируса нет, сейчас присылает сообщения, что это не игрушки, сидите дома, это тяжело и больно. Пока люди не почувствуют сами, пока родные и близкие не заболеют - не дойдет.

Нам нужно и снимать барьеры, чтобы бизнес мог работать с одной стороны, а с другой стороны, убежден, что нужно усиливать меры, в том числе и административные взыскания. Нарушители делают не только плохо для себя, в первую очередь делают плохо, для окружающих.

- Все помнят 2010 год, то ужасное время. Есть прогнозы, что это лето будет жарким и возможно будет повторение лета 2010 года. Каковы ваши прогнозы?

- Мое мнение основывается на тех прогнозах, которые мы тоже получаем от синоптиков. Не дай бог, чтобы еще на те проблемы, которые есть, наложить проблемы жаркого лета с пожарами, это уже будет ближе к катастрофе. Пожары затрагивают лесные массивы.

Считаю, что правительство Нижегородской области за последние несколько лет, даже за последние 2-3 года, очень многое сделаю, чтобы предотвратить те проблемы, которые мы испытывали в 2010 году.

Провели модернизацию техсостояния лесоохраны, приобретено сотни единиц техники: обработки и тушеная пожаров, профилактики. Кроме того, создано несколько пожарно-технических станций. Их уже больше 20. Самая максимально мощная станция сформирована и будет открыта в Урене.

Мы стали первым регионом, который в этом году запустил в полном объеме видеонаблюдение, позволяющее как можно быстрее определить очаг возгорания, распределить силы и начать правильное тушение. Именно поэтому, я считаю, что последние несколько лет у нас меньшее количество пожаров по сравнению с нашими соседями по ПФО. Площади у нас меньше, мы в этом плане на ведущих позициях.

Техническое переоснащение позволило держать ситуацию на контроле. И я надеюсь, что мы обойдемся в этом году без серьёзных эксцессов. Но опять таки обращу внимание на человеческий фактор. Причина всех возгораний – человеческий фактор. Процент от технеисправностей – мизер. Это забытые костры, как правило, спички брошенные и прочее. Лес не терпит разгильдяйства и халатности. Мы видим сколько у нас в стране горели населённые пункты, люди сгорали. Нельзя этого допустить. Самая лучшая мера профилактики - аккуратно себя вести, чтоб не допустить возгорания.

- Нацпроекты никто не отменял. Наверное, будут пересмотрены основные целевые показатели? У нас хорошо шёл проект "Бережливая губерния" и "Бережливые технологии", тем более сейчас они необходимы, потому что люди находятся под угрозой потери рабочих мест? Как сейчас обстоят дела с этим?

- Кризис позволяет выявить слабые и сильные стороны, наметить и найти новые возможности. Нам в условиях кризиса видно, что кто перешел на новые формы и перестройку производства, они сейчас в более выгодном положении. Они крепче стоят на ногах. Под всем этим есть экономическое обоснование: производство отлажено, издержки сокращены до минимума, эффективность и качество труда повышаются, как и качество продукции, совершенствуются рабочие места. Это позволяет более эффективно и с наименьшими затратами производить продукцию. Предприятие становится более эффективно и конкурентоспособно.

Многие крупные предприятия прошли этот этап и для них программ "Эффективная губерния" и "Эффективное производство" стали основными. ГАЗ и Выкса же прошили эти этапы реорганизации. Скажу, что 97 предприятий региона работают по программе "Бережливого производства". Менее двух лет мы занимаемся этой программой, и это достойная цифра. К сожалению, у нас нет специалистов, которые бы занимались внедрением бережливых технологий.

- Вы участвуете в выборах в Законодательное собрание Нижегородской области по Дзержинску. Практически 20 лет назад все было также. Такой камбэк, возвращение к истокам. С чем это связано?

- Мне повезло в жизни, у меня было много интересных задач. Пять-шесть лет – это тот эффективный срок, когда нужно менять направление. Сейчас считаю, что пришло время что-то поменять в этой жизни. Кроме того, появились новые задачи. Законодательство в этот период становится очень важным, меняя жизнь и экономику, нужно пересматривать все законодательные акты. Опыт, который у меня есть, поможет в решении новых задач.