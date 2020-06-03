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Общество

Новая городская Доска почета появится в Дзержинске

05 июня 2020 18:30  [80] Общество

Новая городская Доска почета появится в Дзержинске. Организацией, которая по итогам аукциона будет выполнять строительство, стала ООО "Городская служба механизации". Подрядчики уже приступили к демонтажу нынешней конструкции.

В рамках муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" на выполнение строительно-монтажных работ из местного бюджета выделено почти 2 млн рублей.

Срок выполнения работ по контракту - середина июля текущего года.

"Во все времена быть отмеченным на общегородской доске почета было большим достижением и признанием таланта, труда и усердия мастеров своего дела. Состояние нынешней доски почета неудовлетворительное, поэтому ее замена необходима. Особенно важно провести данные работы в знаковый для города юбилейный год", - подчеркнул глава города Иван Носков.

Отметим, что в ближайшее время начнется работа по формированию фотоматериалов утвержденного списка горожан, данные о которых по решению комиссии по рассмотрению ходатайств о занесении на доску почета, будут размещены на центральной площади Дзержинска. Фотографии, размещенные на доске почета в настоящее время, будут сняты и помещены в архив администрации.

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