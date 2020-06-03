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Общество

Грозы ожидаются в Нижегородской области 6 июня

06 июня 2020 11:42  [79] Общество

Грозы ожидаются в Нижегородской области 6 июня.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа 6 июня с сохранением вечером в ряде районов региона и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы.

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе систем ЖКХ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует гражданам во время грозы отключить в доме все электроприборы, радио, не следует пользоваться стационарными и сотовыми телефонами.

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