Грозы ожидаются в Нижегородской области 6 июня Общество

Грозы ожидаются в Нижегородской области 6 июня.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа 6 июня с сохранением вечером в ряде районов региона и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы.

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе систем ЖКХ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует гражданам во время грозы отключить в доме все электроприборы, радио, не следует пользоваться стационарными и сотовыми телефонами.