Жителя Нижегородской области могут оштрафовать на 240 тысяч рублей за незаконную добычу лося Общество

Жителю поселка Решетиха, незаконно добывшему лося, грозит штраф в размере 240 тысяч рублей.

Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

"В поселке Решетиха Володарского района сотрудники ЛУ МВД на транспорте во время проведения обыска в домовладении гражданина, который подозревался в незаконной добыче рыбы, обнаружили тушу лося со следами пулевого ранения", - сообщили в ведомстве.

В комитете госохотнадзора пояснили, что в отношении гражданина принимается решение о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ по факту незаконной охоты.

Размер ущерба оценивается в 240 тысяч рублей.

Также у гражданина изъято две единицы оружия и транспорт, используемый в процессе незаконной охоты, сообщили в комитете.

Специалисты по охране объектов животного мира напомнили, что с 1 марта 2020 года в регионе запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных.

Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов.

"В соответствии с методикой за незаконную охоту (за исключением незаконной охоты на территории особо охраняемых природных территорий) размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одну особь лося составляет от 240 тысяч рублей до 400 тысяч", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в регионе применяется принцип работы антибраконьерских групп. Выезд государственного охотинспектора осуществляется совместно с сотрудником полиции, Росгвардии или с производственным охотинспектором.

Всего с начала года государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Комитета госохотнадзора Нижегородской области и ГКУ НО "Центр охраны животного мира" выявили 789 нарушений требований природоохранного законодательства, 9 фактов незаконной охоты, содержащих признаки уголовно-наказуемых деяний, изъяли 54 единицы оружия.