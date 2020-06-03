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Общество

Окончательное решение о проведении военного парада в Нижнем Новгороде будет принято за неделю до назначенной даты

07 июня 2020 12:15  [63] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Окончательное решение о проведении военного парада в Нижнем Новгороде будет принято за неделю до назначенной даты

Окончательное решение о проведении военного парада в Нижнем Новгороде и его формате будет принято за неделю до назначенной даты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В первую очередь решение будет зависеть от рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Вместе с тем командованием Западного военного округа совместно с правительством Нижегородской области принято решение о начале подготовки к военному параду.

В настоящее время военнослужащие нижегородского территориального гарнизона осуществляют подготовку для участия в совместных тренировках, которые начнутся с 9 июня. Из мест постоянного базирования идет перевозка военной техники.

В связи с распространением коронавирусной инфекции репетиции пеших расчетов будут проходить на закрытой территории с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, то президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении парада Победы 24 июня и объявил этот день нерабочим.

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