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Общество

Нетрезвый водитель из Арзамаса пытался дать полицейскому взятку в 80 тысяч рублей

08 июня 2020 12:31  [80] Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нетрезвый водитель из Арзамаса пытался дать полицейскому взятку в размере 80 тысяч рублей. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 8 июня 2020 года, возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека.

По версии следствия, 6 июня этого года в вечернее время на ул. 9 Мая в Арзамасе сотрудники ДПС остановили автомобиль марки "Lada Priora". Водитель, предположительно, находился состоянии опьянения. Нарушитель отказался пройти медицинское освидетельствование и передал полицейскому 80 тысяч рублей. Инспектор ДПС не принял взятку.

Кроме того, при досмотре у молодого человека был обнаружен и изъят порошок белого цвета. Назначена физико-химическая экспертиза для установления, является ли изъятое вещество наркотическим средством.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Краснобаковском районе полицейский подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина. Он совершил выезд на обочину и наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая 40-летняя женщина была доставлена в больницу, но не выжила. Подозреваемый задержан и арестован.

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