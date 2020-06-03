Последние новости рубрики Общество
08 июня 2020 17:17  [54] Восемнадцать питомцев из нижегородской "Мишутки" переехали в зоопарк Саранска
08 июня 2020 17:08  [60] Производство снега для белой медведицы началось в зоопарке "Лимпопо"
08 июня 2020 16:31  [382] Гуляющую по Нижнему Новгороду косулю вернули в лес (ВИДЕО)
08 июня 2020 16:17  [108] Нижегородцы перевели "доброрубли" в помощь зоопарку "Лимпопо"
08 июня 2020 16:01  [101] Сев основных сельхозкультур завершился в Нижегородской области
08 июня 2020 15:57  [274] Капремонт организован в 40 домах Дзержинска
08 июня 2020 15:47  [149] Россия открывает границы для выезда за рубеж
08 июня 2020 15:01  [118] Восстановление спортплощадки завершается на ул.Гоголя в Нижнем Новгороде, - пресс-служба ЗС НО
08 июня 2020 14:54  [153] Проект рекультивации пруда-накопителя кислых гудронов разработают в Нижнем Новгороде
08 июня 2020 14:15  [172] Еще одну новую дорогу начали строить для паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров"
Общество

Гуляющую по Нижнему Новгороду косулю вернули в лес (ВИДЕО)

08 июня 2020 16:31  [382] Общество

Фото: комитет госохотнадзора Нижегородской области.

Косулю, которая гуляла по Нижнему Новгороду, вернули в лес. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что нижегородцы заметили животное в районе пл.Сенной. Косулю поймали и выпустили в естественную среду обитания.

Напомним, номер круглосуточной экологической диспетчерской "Зеленый телефон" (831) 433−22−11, также можно позвонить по единому номеру 112.

Популяция косули в Нижегородской области продолжает расти. По данным государственного мониторинга в регионе насчитывается 1367 особей, в то время как в 2010 году численность косули составляла 314 особей, пояснили в госохотнадзоре.

В госохотнадзоре также отметили, что в 2013 году данный вид был исключен из Красной книги Нижегородской области, так как популяция увеличилась почти вдвое благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям.

В регионе проводится комплекс мер по сохранению стабильной численности диких животных: для копытных выкладывается соль, кормовые поля засевают овсом, для тетеревиных птиц устраивают галечники и порхалища.

Напомним, агрессивная лиса была замечена в Нижнем Новгороде в мае.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph