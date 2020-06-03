Гуляющую по Нижнему Новгороду косулю вернули в лес (ВИДЕО) Общество

Фото: комитет госохотнадзора Нижегородской области.

Косулю, которая гуляла по Нижнему Новгороду, вернули в лес. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что нижегородцы заметили животное в районе пл.Сенной. Косулю поймали и выпустили в естественную среду обитания.

Напомним, номер круглосуточной экологической диспетчерской "Зеленый телефон" (831) 433−22−11, также можно позвонить по единому номеру 112.

Популяция косули в Нижегородской области продолжает расти. По данным государственного мониторинга в регионе насчитывается 1367 особей, в то время как в 2010 году численность косули составляла 314 особей, пояснили в госохотнадзоре.

В госохотнадзоре также отметили, что в 2013 году данный вид был исключен из Красной книги Нижегородской области, так как популяция увеличилась почти вдвое благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям.

В регионе проводится комплекс мер по сохранению стабильной численности диких животных: для копытных выкладывается соль, кормовые поля засевают овсом, для тетеревиных птиц устраивают галечники и порхалища.

Напомним, агрессивная лиса была замечена в Нижнем Новгороде в мае.