Фото: из соцсети ВКонтакте
Агрессивная лиса замечена в Нижнем Новгороде. Как сообщают очевидцы в соцсети ВКонтакте, неоднозначная ситуация произошла на озере ЗКПД-4 в Сормовском районе.
Компания молодых людей встретила лису, которая была очень истощена. Животное подбежало к девушке и попыталось ее укусить за ногу.
Напомним, осенью прошлого года нижегородцы неоднократно видели лис в центре города: на пл. Минина, в районе Чкаловской лестницы. Также лиса забегала на территорию Нижегородского кремля.
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