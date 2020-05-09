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Происшествия

Агрессивная лиса замечена в Нижнем Новгороде

22 мая 2020 14:02  [48] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Агрессивная лиса замечена в Нижнем Новгороде. Как сообщают очевидцы в соцсети ВКонтакте, неоднозначная ситуация произошла на озере ЗКПД-4 в Сормовском районе.

Компания молодых людей встретила лису, которая была очень истощена. Животное подбежало к девушке и попыталось ее укусить за ногу.

Напомним, осенью прошлого года нижегородцы неоднократно видели лис в центре города: на пл. Минина, в районе Чкаловской лестницы. Также лиса забегала на территорию Нижегородского кремля

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