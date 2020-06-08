Следствие проверяет причастность начальника тыла нижегородского МВД Сергея Заичко к уголовному делу Общество

Региональное СУ СК по материалам УФСБ России по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц регионального ГУ МВД России, которые причастны к сокрытию от руководства главка выявленных нарушений со стороны строительной организации. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о строительстве малосемейного общежития для сотрудников МВД России по адресу: Нижний Новгород, Московское шоссе, 294. Общежитие для семей полицейских планировалось построить за 174 млн рублей. Срок строительства – до 1 ноября этого года. Здание общежития будет пятиэтажным, трехсекционным.

По информации источника, при проведении строительно-монтажных работ использовалась марка бетона несоответствующего качества на общую сумму 11 млн 280 тысяч рублей, что впоследствии может привести к обрушению здания.

Следствие проводится для закрепления доказательств причастности к выявленному преступлению начальника тыла ГУ МВД России по Нижегородской области, полковника внутренней службы Сергея Заичко. Также следователи устанавливают других соучастников дела.

Напомним тамбовец, Сергей Заичко был назначен начальником тыла нижегородского ГУ МВД России в ноябре 2017 года. Напомним также, его предшественник Ихтияр Уразалин ранее был арестован и подозревался в хищении 45 млн рублей из вещдоков.

СПРАВКА:

Сергей Заичко родился 18 мая 1969 года в Краснодаре. В 2003 году окончил Московский педагогический государственный университет по специальности "юриспруденция".

Служебную деятельность Заичко начал в УИН Минюста России по Краснодарскому краю после прохождения службы в Вооруженных силах. Затем продолжил службу в тыловых подразделениях УФСИН по Краснодарскому краю.

В органах внутренних дел с 2014 года. В 2015 году был назначен начальником ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Тамбовской области".