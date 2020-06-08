Пожилая женщина ушла выгуливать собаку и пропала в Нижнем Новгороде

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69-летняя Галина Тюряхина пропала в Нижем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".
Вчера, 8 июня, около 5 утра она ушла из дома по ул.Козицкого в Советском районе гулять с собакой и не вернулась. Известно, что она страдает потерей памяти.
Галина Тюряхина худощавого телосложения, рост 153 см. У нее темные с сединой волосы и карие глаза. Была одета в черные брюки и куртку, обута в резиновые сапоги цвета хаки.
Собака черного окраса породы Папильон.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831)28-38-200 или 102.
Напомним, волонтеры также ищут Давида Гуляна, который ушел из нижегородской больницы 25 мая.
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