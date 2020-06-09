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Экономика

Бюджет Нижегородской области пополнится на 1 млрд рублей за счет федерации

10 июня 2020 11:10  [67] Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Поправки предусматривают безвозмездные поступления из федерального бюджета на 1,063 млрд рублей.

В частности, Нижегородская область получила 635,5 млн рублей в качестве дотации для возмещения потерь по доходам.

Еще 119,2 млн рублей – это стимулирующие выплаты сотрудникам учреждений стационарного соцобслуживания.

"Стимулирующие выплаты соцработникам производятся по инициативе президента РФ Владимира Путина. Они выплачиваются сотрудникам, которые с 15 апреля по 15 июля работают в условиях временной изоляции в стационарной соцорганизации", - пояснил Глеб Никитин.

"Целый блок расходов на нужды здравоохранения финансируется и из бюджета области. Так, 11,9 млн рублей предусмотрено на средства индивидуальной защиты для сотрудников выездных бригад скорой помощи, 18,1 млн рублей – на строительство двух ФАП в Спасском районе и в городе Бор", - добавил глава региона.

Также вновь полученные средства из федерального бюджета Нижегородская область направит на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Эта сумма равна 246,6 млн рублей.

"Регион, в свою очередь, на эти цели выделит дополнительно 19,9 млн рублей. Здоровье граждан и восстановление экономики – сейчас основные направления бюджетной политики", - рассказал Глеб Никитин.

Для поддержки бизнеса и самозанятых в рамках исполнения Указа губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции" в бюджет региона закладывается 36 млн рублей – в дополнение к майским поправкам.

Кроме того, из средств регионального бюджета 317,6 млн рублей будут направлены в качестве субсидии муниципалитетам на поддержку транспортных предприятий – в дополнение к выделенным в мае 176 млн рублей. Также планируется выделить 11,3 млн рублей на выплаты безработным гражданам.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета будут уменьшены на 305,1 млн рублей — до 194,3 млрд рублей. Это связано с уменьшением поступлений налога на имущество. Расходы будут увеличены на 944,5 млн рублей, до 213,8 млрд рублей.

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