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Общество

Ремонт участка дороги Кстово-Дальнее Константиново-Нижний Новгород планируется завершить в конце сентября

10 июня 2020 11:41  [43] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт участка дороги Кстово-Дальнее Константиново-Нижний Новгород планируется завершить в конце сентября. Новое асфальтобетонное покрытие появится на 28 км участка данной магистрали - от деревни Новая Владимировка до примыкания к трассе Нижний Новгород - Саратов. Срок завершения работ – конец сентября 2020 года.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на этот участок трассы неоднократно жаловались жители и в Дальнеконстантиновском, и в Кстовском районах.

"Ее ремонт стал возможен благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". После того, как дорогу отремонтируют, жители более десяти населенных пунктов получат возможность нормально добираться до своих домов", - сказал Глеб Никитин.

На данный момент на участке продолжаются работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, затем специалисты уложат верхний слой. Согласно контракту, заключенному в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", до конца сентября подрядчик должен уложить выравнивающий и верхний слой асфальтобетона на площади больше 208,5 тысяч кв.м. Кроме того, подрядной организации предстоит укрепить щебнем обочины и нанести разметку из термопластика со светоотражающими элементами. Стоимость работ составляет 370 млн рублей.

"Подрядчик также должен отремонтировать четыре автобусные остановки. Сейчас эти павильоны находятся в аварийном состоянии, а посадочные площадки разрушены. Кроме того, для безопасности пассажиров обновят и дорожные знаки на пешеходных переходах, заменят часть барьерного ограждения", - добавил Глеб Никитин.

Еще два участка этой дороги будут отремонтированы в текущем году на территории Кстовского района Нижегородской области. Таким образом, из 53 км общей протяженности дороги благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" удастся полностью обновить и привести в нормативное состояние более 38 км полотна.

Глеб Никитин также напомнил, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 878,4 км.

Напомним, ремонт дорог начался в 37 районах Нижегородской области.

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