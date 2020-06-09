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Общество

Сокольское ПАП возобновило перевозки по пригородным маршрутам с 10 июня

10 июня 2020 13:31  [80] Общество

МП "Сокольское пассажирское автотранспортное предприятие" возобновило перевозки по пригородным маршрутам с 10 июня. Об этом сообщили в администрации г.о. Сокольский.

Автобусы будут курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

"В случае востребованности данных маршрутов МП "Сокольское ПАП" готово возобновить работу в полном объеме по утвержденному графику на данный период", - отметили в администрации.

Для возобновления работы пригородных маршрутов из резервного фонда администрации г.о.Сокольский транспортному предприятию выделено 100 тысяч рублей.

Кроме того, решением Совета депутатов от 26 мая 2020 года в связи с экономической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) МП "Сокольское ПАП" из местного бюджета выделено 500 тысяч рублей.

"В связи с введением режима повышенной готовности на территории городского округа была временно приостановлена работа предприятий и учреждений. В связи с этим на автобусных маршрутах прекратился пассажиропоток, что повлекло за собой финансовые убытки для МП "Сокольское ПАП", - пояснили в администрации.

Напомним, что муниципальное предприятие временно закрыло движение пригородных маршрутов с 7 июня 2020 года. Причиной этого стало отсутствие у перевозчика денег на топливо.

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