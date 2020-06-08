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Бизнес

Перевозчик в Сокольском закрыл пригородные маршруты из-за нехватки денег на топливо

09 июня 2020 14:31  [37] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МП "Сокольское пассажирское автотранспортное предприятие" закрыло все пригородные маршруты. Об этом сообщается на сайте органов местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской области.   

Причиной закрытия маршрутов стало отсутствие у предприятия денег на топливо.

Курсирование автобусов прекращено с 7 июня. Всего Сокольское ПАП обслуживает одиннадцать маршрутов по направлениям: Шомохта (через Вилеж, Родинку и через Ковригино), Выделка, Белынь, Дресвищи, Кудрино, Ширмакша, Лесной, Ловыгино, Сафониха.

Отметим, что стоимость проезда на пригородных маршрутах составляет 3 рубля за пас/км, минимальная – 28 руб.

Сейчас предприятие обслуживает только городские маршруты и "Сокольское – Нижний Новгород".

Напомним, нижегородский перевозчик "Лидер-транс" также заявил о временном прекращении работы на шести маршрутах (Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92) с 7 апреля 2020 года.

С 23 апреля минтранс прекратил действие его свидетельства на право перевозок. Временное свидетельство на обслуживание маршрута Т-92 выдано НПАТ. Также НПАТ рассматривает возможность подачи заявок на обслуживание остальных отмененных маршрутов.

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