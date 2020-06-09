Дело по ДТП в Воротынском районе, где погиб водитель, рассмотрено в суде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Дело по ДТП в Воротынском районе, где погиб водитель, рассмотрено в суде. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 10 июня 2020 года.

Напомним, вечером 7 июня стало известно о столкновении трех транспортных средств на 551 км автодороги Москва-Уфа. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали.

В УГИББД сообщили, что водитель 1970 г.р. без прав, в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Nissan выехал на встречку и совершил касательное столкновение с автомобилем Hino. В результате чего Hino выехал на встречку, где столкнулся с ГАЗ 3302. В результате, один из водителей погиб.

В объединённой пресс-службе судов пояснили, что пьяному водителю избрана мера пресечения – домашний арест на срок 2 месяца. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).



Следователем указано, что водитель Nissan в момент совершении преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, в апреле 2020 года он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Постановление суда в законную силу не вступило.