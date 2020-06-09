Гордума рассмотрит изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода рассмотрят очередные изменения в городской бюджет на 2020 год. Информация об этом содержится в проекте решения Гордумы от 8 июня.

По информации Гордумы, основные параметры бюджета не изменятся и составят: доходы – 35,9 млрд рублей, расходы – 36,9 млрд рублей, дефицит - 995,6 млн рублей (без учета остатков 2019 года фактический дефицит 819,7 млн рублей).

Администрация Нижнего Новгорода предлагает уменьшить доходную часть бюджета на 698,1 млн. рублей, в том числе за счет собственных доходов - на 820 млн рублей:

- за счет налога на доходы физических лиц - 400 млн рублей;

- земельного налога – 100 млн рублей;

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 100 млн рублей;

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов – 50 млн рублей;

- доходов от сдачи в аренду нежилого фонда – 50 млн рублей;

- доходов от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны – 120 млн рублей.

Отмечается, что это сделано на основании фактического исполнения на 1 июня 2020 года.

При этом предлагается увеличить ее за счет межбюджетных трансфертов на 121,9 млн рублей. На эту же сумму планируется увеличить расходную часть бюджета:

- 69,4 млн рублей будет дополнительно направлено на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции: 47,1 млн рублей – на оплату труда работников, 22,3 млн рублей – на оплату коммунальных услуг. Еще 10,8 млн рублей - на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции;

- 35,9 млн рублей – на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства;

- 2,3 млн рублей – на дезинфекцию дорог в районах города;

-1,7 млн рублей – на дезинфекцию объектов озеленения;

- 1,3 млн рублей – на создание контейнерных площадок;

- 0,5 млн рублей – на приобретение мусорных контейнеров.

Напомним, что бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год принимался с доходами в 31 856,7 млн рублей, расходами в 31 855,4 млн рублей и профицитом в 1,3 млн рублей. Однако в феврале в бюджет были внесены изменения и он стал дефицитным: доходы бюджета сформировались в объеме 35,84 млрд рублей, расходы – в 36,016 млрд рублей, а дефицит составил 175,6 млн рублей.