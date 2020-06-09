Последние новости рубрики Экономика
10 июня 2020 15:34  [80] Нижегородский бизнес во время пандемии получил более 90 млн рублей льготных займов
10 июня 2020 14:32  [110] Гордума рассмотрит изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год
10 июня 2020 13:38  [124] Онлайн-трансляцию публичных слушаний по исполнению нижегородского бюджета за 2019 год смотрели 9 тысяч человек
10 июня 2020 11:10  [126] Бюджет Нижегородской области пополнится на 1 млрд рублей за счет федерации
09 июня 2020 13:08  [220] Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года на 15%
08 июня 2020 17:59  [1354] Бывший бассейн "Термаль" продается в Нижнем Новгороде за 19 млн рублей
07 июня 2020 09:46  [12070] Названы новые сроки открытия аквапарка в Нижнем Новгороде
06 июня 2020 12:18  [257] Куриное мясо, яйца и лук подешевели в Нижегородской области
05 июня 2020 12:26  [419] Евгений Люлин: "Сейчас серьезные времена, которые мы никогда с вами не переживали"
04 июня 2020 14:40  [376] Нижегородская администрация предложила оказать помощь всем перевозчикам
Экономика

Нижегородский бизнес во время пандемии получил более 90 млн рублей льготных займов

10 июня 2020 15:34  [80] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские предприниматели во время пандемии коронавируса получил более 90 млн рублей льготных займов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Речь идет о региональной программе "Антикризис", когда терпящий от распространения коронавируса убытки бизнес может привлечь кредит по ставке от 1% до 6 % годовых.

"Заемные средства от 50 тысяч до 5 миллионов рублей получают предприниматели, чья деятельность была приостановлена в связи с режимом повышенной готовности.

Поддержка направлена не только на пострадавшие отрасли, но и на сохранение занятости населения. Так, минимальную ставку (1%) получают компании, которые создают рабочие места, под 3% могут взять займы те, кто сохраняют рабочие места", - сказал губернатор.

Он добавил, что в программе "Антикризис" предусмотрена возможность отсрочки уплаты основного долга. Выдает займы "Агентство по развитию системы гарантий и микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области".

Напомним, что главы субъектов РФ наделены полномочиями устанавливать для индивидуальных предпринимателей ставку по налогам в размере 0%. Президент РФ Владимир Путин поручил продлить эти полномочия до 2023 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph