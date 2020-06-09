Нижегородский бизнес во время пандемии получил более 90 млн рублей льготных займов Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские предприниматели во время пандемии коронавируса получил более 90 млн рублей льготных займов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Речь идет о региональной программе "Антикризис", когда терпящий от распространения коронавируса убытки бизнес может привлечь кредит по ставке от 1% до 6 % годовых.

"Заемные средства от 50 тысяч до 5 миллионов рублей получают предприниматели, чья деятельность была приостановлена в связи с режимом повышенной готовности.

Поддержка направлена не только на пострадавшие отрасли, но и на сохранение занятости населения. Так, минимальную ставку (1%) получают компании, которые создают рабочие места, под 3% могут взять займы те, кто сохраняют рабочие места", - сказал губернатор.

Он добавил, что в программе "Антикризис" предусмотрена возможность отсрочки уплаты основного долга. Выдает займы "Агентство по развитию системы гарантий и микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области".

Напомним, что главы субъектов РФ наделены полномочиями устанавливать для индивидуальных предпринимателей ставку по налогам в размере 0%. Президент РФ Владимир Путин поручил продлить эти полномочия до 2023 года.