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Бизнес

Путин поручил продлить действие 0% налоговой ставки для бизнеса до 2023 года

08 июня 2020 17:33  [122] Бизнес

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о продлении разрешения руководителям регионов устанавливать для индивидуальных предпринимателей ставку по налогам в размере 0% до 2023 года. Данный перечень поручений глава государства утвердил 7 июня.

Речь идет о налогах, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения.

Выполнить это поручение необходимо до 15 июля 2020 года.

Напомним, что правительство Нижегородской области и органы местного самоуправления отменили проведение 826 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2020 года.

Напомним также, что в Нижегородской области разработан план поддержки бизнеса в условиях риска распространения коронавируса. Меры поддержки предусматривают как финансовые инструменты, так и налоговые послабления. Кроме того, предусмотрены преференции в вопросах имущественной и инфраструктурной деятельности.

Например, предприниматели получат льготные кредиты и поручительства по кредитам. Правительство будет докапитализировать региональные гарантийные и микрофинансовые организации из федерального и областного бюджета. Это позволит выдавать ряду компаний льготные займы, в том числе беспроцентные.

Кроме того, предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, упрощение требований к заемщикам по госпрограмме кредитования "1764".

Еще одна существенная мера поддержки – это программа кредитования малого бизнеса на зарплату под 0% годовых. Программа позволит предпринимателям продолжать выплату зарплат, даже если компания столкнулась с трудностями.

Предприниматели, терпящие убытки из-за распространения пандемии коронавируса, могут получить государственную субсидию в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. С 1 июня начался прием заявлений от налогоплательщиков, занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики, на получение субсидий за май. Подать их в УФНС можно будет до 30 июня включительно.

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