ДТП со скорой помощью произошло в Нижнем Новгороде

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ДТП с участием ВАЗ 2112 и автомобиля скорой помощью произошло в Нижнем Новгороде 10 июня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на перекрестке улиц Веденяпина и Лескова около 15:00. По предварительным данным, скорая помощь двигалась с включенным проблесковым маячком.
В результате столкновения 21-летний водитель ВАЗ получил травмы. Мужчина осмотрен медиками на месте.
Ранее сообщалось,что сотрудники следственного управления СК России по Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту препятствования нижегородцем проезду скорой помощи.
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