ДТП со скорой помощью произошло в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети Вконтакте, "Типичный Автозавод"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ДТП с участием ВАЗ 2112 и автомобиля скорой помощью произошло в Нижнем Новгороде 10 июня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на перекрестке улиц Веденяпина и Лескова около 15:00. По предварительным данным, скорая помощь двигалась с включенным проблесковым маячком.

В результате столкновения 21-летний водитель ВАЗ получил травмы. Мужчина осмотрен медиками на месте.

Ранее сообщалось,что сотрудники следственного управления СК России по Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту препятствования нижегородцем проезду скорой помощи.