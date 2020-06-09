Спасенный с дерева нижегородский енот вернется к хозяйке Общество

Спасенный с дерева в микрорайоне "Бурнаковский" в Нижнем Новгороде енот будет возвращен хозяйке. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте 10 июня.

Оказалось, что любимец по имени Лимончик сбежал во время прогулки со своей 13-летней хозяйкой по микрорайону Мещерское озеро. Он погнался за птицами, и девочка не смогла его удержать.

"Искали его три дня, складывали фрукты под деревьями, но они остались нетронутыми", - отмечается в публикации.

В ближайшие несколько часов "должно состояться счастливое воссоединение" хозяйки и Лимончика.

Напомним, что для спасения енота была организована целая операция.

"Его спускали по лестнице, и часть ступенек он даже шёл сам", - рассказал очевидец.