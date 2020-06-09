Последние новости рубрики Общество
11 июня 2020 10:42  [45] РЖД ввели новые скидки на билеты в июне
11 июня 2020 09:37  [94] Прокуратура выявила нарушения в 4 школах Арзамасского района
11 июня 2020 09:15  [213] "В Нижегородской области за сутки на коронавирус протестировали рекордное число жителей", - Глеб Никитин
11 июня 2020 00:01  [217] Forbes: Куда и за сколько поехали отдыхать россияне в этом году
10 июня 2020 19:07  [1317] Нижний сегодня: главные события дня
10 июня 2020 18:45  [251] Банк "Открытие": более 40% жителей ПФО планируют копить деньги после карантина
10 июня 2020 18:41  [274] Животноводческие комплексы планируется построить и реконструировать в Нижегородской области в 2020 году
10 июня 2020 18:01  [243] Спасенный с дерева нижегородский енот вернется к хозяйке
10 июня 2020 17:47  [201] Начался прием переболевших коронавирусом доноров в Нижегородской области
10 июня 2020 17:32  [217] Ремонт дорог идет на 13 участках в Нижнем Новгороде
Общество

Прокуратура выявила нарушения в 4 школах Арзамасского района

11 июня 2020 09:37  [94] Общество

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в школе Арзамасского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 июня 2020 года.

Ранее Арзамасская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства в общеобразовательных организациях Арзамаса и Арзамасского района.

Установлено, что в одной из районных школ кирпичная кладка отходит от стены здания в переходе. Также в коридоре на третьем этаже здания, над лестничным пролетом, в переходе школы, а также в учебных кабинетах на третьем этаже нарушена целостность потолка, имеются подтеки, что свидетельствует о протекании крыши.

Подобные нарушения выявлены еще в трех образовательных организациях Арзамаса.

В связи с этим прокуратурой в отношении руководителей организаций возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ за нарушение условий лицензирования образовательной деятельности.

Мировым судом директора школ привлечены к административной ответственности.

Прокуратурой в администрацию Арзамаса и администрацию Арзамасского района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Напомним, в нижегородском департаменте образования сообщили, что более 250 школ и детсадов Нижнего Новгорода планируется отремонтировать к новому учебному году.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph