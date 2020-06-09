Прокуратура выявила нарушения в 4 школах Арзамасского района Общество

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в школе Арзамасского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 июня 2020 года.

Ранее Арзамасская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства в общеобразовательных организациях Арзамаса и Арзамасского района.

Установлено, что в одной из районных школ кирпичная кладка отходит от стены здания в переходе. Также в коридоре на третьем этаже здания, над лестничным пролетом, в переходе школы, а также в учебных кабинетах на третьем этаже нарушена целостность потолка, имеются подтеки, что свидетельствует о протекании крыши.

Подобные нарушения выявлены еще в трех образовательных организациях Арзамаса.

В связи с этим прокуратурой в отношении руководителей организаций возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ за нарушение условий лицензирования образовательной деятельности.

Мировым судом директора школ привлечены к административной ответственности.

Прокуратурой в администрацию Арзамаса и администрацию Арзамасского района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.



Напомним, в нижегородском департаменте образования сообщили, что более 250 школ и детсадов Нижнего Новгорода планируется отремонтировать к новому учебному году.