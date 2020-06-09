Директор стоматологии получил 3,5 года колонии из-за смерти нижегородки Происшествия

Директор стоматологии получил 3,5 года колонии из-за смерти нижегородки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 10 июня 2020 года.



Канавинским районным судом рассмотрено уголовное дело по ч.2 п. "в" ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Судом установлено, что в июне 2017 года 23-летняя девушка обратилась за платной медицинской услугой по лечению зубов в стоматологический кабинет ООО "А".

Врач – стоматолог сделал инъекцию анальгетика "Ультракаин" и залечил зуб. После этого девушка встала с кресла и потеряла сознание. Врачом стоматологом были произведены реанимационные мероприятия, но в клинике не нашлось необходимого в таких случаях препарата, обязательного для оказания неотложной медицинской помощи препарата – "Адреналин".

Пациентка была доставлена больницу № 39, где скончалась от анафилактического шока.

Обвиняемый директор клиники вину в совершении преступления не признал. Приговором суда ему назначено наказание 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что другая нижегородская стоматологическая клиника подозревается в мошенничестве. Проверкой установлено, что в феврале 2018 года нижегородка обратилась за медицинской помощью в стоматологическую клинику, которую посещала несколько раз, где ей залечили 3 зуба. Согласно представленным реестрам счетов женщине залечили 25 зубов.