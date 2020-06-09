"Закрепление в Конституции нормы об ответственном отношении к животным — это показатель здорового общества", - Анна Круглова Политика

Депутат Думы Нижнего Новгорода Анна Круглова выразила свое мнение относительно поправок в Основной закон государства, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Дистанционное голосование пройдет с 25 по 30 июня, обычное голосование состоится 1 июля.

"Сегодня Россия находится на пороге исторических перемен, и я считаю, если мы являемся современниками происходящего, то очень важно это событие не проигнорировать, включиться, ответственно подойти к выбору будущих ключевых изменений для страны. Нижегородская область уже зарекомендовала себя как один из самых прогрессивных регионов России. Мы активно разрабатываем и внедряем передовые технологии, у нас уже есть опыт участия в онлайн-голосованиях. Именно поэтому, я уверена, в этот раз процедура голосования одинаково успешно пройдет и в классическом формате – при личном посещении избирательных участков, и в современном, прогрессивном – онлайн", - считает Анна Круглова.

"Каждый сам должен определиться с подходящим форматом, ведь и в том, и в другом варианте есть свои плюсы. Традиционное очное голосование — это всегда ощущение праздника, единения с согражданами. И неважно, голосуешь ты за или против, главное, что ты небезучастен, что в знаковый день не остаешься в стороне. Дистанционное голосование же поможет нам стать еще современнее. В будущем большинство сервисов перейдут в онлайн, нужно научиться доверять такому способу коммуникаций и помогать осваивать технологии своим близким", - добавила она.

"В первый день июля нам предстоит усовершенствовать наш главный закон. Но не потому, что он устарел и исчерпал себя, а потому, что мир не стоит на месте, он меняется. И чтобы наша страна оставалась современной, удерживала лидирующие позиции во всех областях экономики, промышленности, науки, вместе с переменами в мире должен меняться и Основной закон страны. Особенно хочу выделить нацеленность государства на поддержку медицины и обязательность ежегодной индексации пенсий. А еще, я уверена, что закрепление в Конституции нормы об ответственном отношении к животным — это показатель здорового общества. Не могу также пройти мимо темы поддержки некоммерческих организаций, которые формируют наше гражданское общество, являясь незаменимым помощником правительства", - резюмировала Анна Круглова.