Нижегородцы начали подавать заявки на электронное голосование по Конституции Политика

Фото: с сайта minust.cap.ru

В Нижегородской области идет подготовка к общероссийскому голосованию по предлагаемым изменениям в Конституцию РФ. Голосование пройдет 1 июля 2020 года.

В пресс-службе правительства региона напомнили, по решению ЦИК РФ в двух субъектах – Москве и Нижегородской области, голосование пройдет, в том числе, в электронном дистанционном формате с 25 по 30 июня.

Заявление для участия в электронном голосовании можно подать через портал государственных услуг с 5 июня до 14:00 21 июня. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников голосования на избирательных участках. По состоянию на 10 июня нижегородцы подали 10 142 заявления для участия в электронном дистанционном голосовании.

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская рассказала о процедуре дистанционного голосования. Ранее она рассказала о подготовке к голосованию по Конституции.

"Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление на портале Госуслуг, где у гражданина должна быть подтвержденная учетная запись. После обработки данных избирателю будет одобрено его право воспользоваться дистанционным способом голосования. С 25 по 30 июня избиратель сможет проголосовать в специальной вкладке портала, где он получит доступ к информации о голосовании и электронный бюллетень. После того, как гражданин проголосует, ему придет подтверждение о том, что голосование состоялось", - рассказала Маргарита Красилевская.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил Центральную избирательную комиссии России за доверие, оказанное региону.

"Это подтверждает лидирующие позиции региона в области цифрового развития. Конечно, мы не отказываемся от традиционных форм волеизъявления. Дистанционное голосование - сервис, который позволяет человеку проголосовать из дома, если он этого захочет. В ситуации с пандемией такая возможность особенно актуальна. И я считаю, что за такими форматами голосования - будущее. Вместе с тем, мы уже ведем активную подготовку к организации очного голосования. Все участки будут работать в полном соответствии с требованиями безопасности, персонал обеспечим необходимыми средствами защиты. Уверен, что нижегородцы проявят активную гражданскую позицию", - сказал Глеб Никитин.

Если нижегородцы выберут обычный режим голосования 1 июля, то в этот день на избирательных участках они могут также выбрать территории для благоустройства. Выбрать территорию можно не только на избирательных участках, но и в режиме онлайн (на сайте golosza.ru).