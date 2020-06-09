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Общество

РЖД ввели новые скидки на билеты в июне

11 июня 2020 10:42  [51] Общество

РЖД ввели новые скидки на билеты в июне. Об этом сообщили пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Плацкарт со скидкой 30%

До конца июня билеты на верхние места в плацкарте можно приобрести со скидкой 30%.

Купить билеты по выгодным ценам можно в плацкартные вагоны всех поездов внутри России до 30 июня 2020 года включительно.

Предложение действует на верхние места (34, 36), а также верхние боковые места (с 38 по 54).

Пассажирам старше 60 лет скидка 20%

С 15 по 25 июня пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 20%.

Совершить поездки можно будет в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих по России период с 22 по 27 июня 2020 года.

Скидка не распространяется на стоимость сервисных услуг.

Обратные билеты со скидкой 20%

С 11 по 22 июня купить билеты для поездок "туда и обратно" можно по более низкой цене. Так, при оформлении проездных документов в направлении "обратно" пассажирам предоставляется скидка 20%.

Акция действует при одновременном оформлении проездных документов в купе поездов, следующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня.

Приобрести билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" – "Акции (специальные тарифы)".

Условия всех этих акций не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров и организованных групп детей, при оформлении проездных документов по детскому тарифу, по специальным талонам ФСС, ПФР, УСЗН, а также по воинским и железнодорожным транспортным требованиям.

Напомним, РЖД также ввели скидки на билеты в купе и СВ в июне.

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