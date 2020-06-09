Часть дороги перекроют на месяц из-за ремонта теплосетей по ул. Республиканской в Нижнем Новгороде

Часть дороги перекроют из-за ремонта теплосетей по ул. Республиканской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
С 08:00 15 июня до 08:00 13 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно прекращено движение транспорта по ул.Республиканской (на участке от дома №25 до пересечения с ул.Ванеева).
Также в департаменте отметили, что с 08:00 13 июля до 08:00 27 июля будут временно ограничено движение транспорта по ул.Республиканской напротив дома №14, а с 08:00 27 июля до 08:00 15 августа – по ул.Республиканской на участке от дома №25 до пересечения с ул.Ижорской.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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