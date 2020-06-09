Погибло все живое: СК выясняет причины загрязнения нижегородской реки Сергачка Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление СК России по Нижегородской области проводит проверку по факту загрязнения реки Сергачка в Сергачском районе области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для проверки стала публикация нижегородца в соцсети ВКонтакте, где рассказывается о загрязнении реки Сергачка продуктами жизнедеятельности крупного рогатого скота. В результате этого в реке погибло все живое, а местные жители жалуются на свое здоровье.

Проверка нижегородского минэкологии и природных ресурсов подтвердила этот факт.

"Непосредственно обнаружено, что в жилой зоне в г. Сергач на ул. Полевая обустроен двор для содержания крупно-рогатого скота (КРС) в количестве более 50 голов. В результате содержания КРС образуются навоз, отходы от забоя скота, которые размещаются с нарушениями экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Специального оборудованного объекта (навозохранилища) на данной территории нет. Образующиеся отходы животноводства сбрасываются в непосредственной близости от фермы, приблизительно в 30-35 метрах от берега реки Сергачки, на земельном участке, не предназначенном для этих целей, также не имеющем обваловки и твёрдого покрытия. При этом жидкие фракции навоза растекаются по рельефу местности, в том числе по почвенному покрову, на площади около 0,3 га", - рассказали НИА "Нижний Новгород" в министерстве.

Информация об этом направлена в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области и в региональное управление Росприроднадзора. Сам нарушитель уже оштрафован.

Напомним, межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает виновных в разливе нефтепродуктов в акватории Волги.