Очистные сооружения строят в Васильсурске Воротынского района Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Очистные сооружения строят в Васильсурске Воротынского района. После завершения, сброс вредных веществ в Волгу сократится в 100 раз, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Мощность новых очистных сооружений составляет 200 куб.м в сутки. Их строительство началось в декабре прошлого года и на данный момент выполнено на 40%. Очистные сооружения будут включать в себя блоки химической и механической очистки, а также ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод. На объекте начали устанавливать оборудование.

По условиям контракта, подрядчик должен завершить все работы до 31 августа 2020 года. Стоимость строительства составляет 35,6 млн рублей.

Работы ведутся в рамках национального проекта "Экология".

"Васильсурск является знаковым и историческим местом, а через три года будет отмечать 500-летие. Участие в национальном проекте позволит создать здесь современные очистные сооружения и сократить сброс вредных веществ в Волгу в 100 раз", - сказал глава региона.

"В настоящее время в Васильсурске постоянно проживает чуть более тысячи человек. Но летом население увеличивается примерно в 2 раза. Насчитывается более 700 домовладений. Строительство данного объекта даст возможность всем жителям подключиться к новой системе канализации, что не только положительно скажется на качестве предоставляемой услуги, но и сократит количество неочищенных стоков, попадающих в Волгу", - пояснил заместитель главы местного самоуправления городского округа Воротынский Станислав Привалов.

Он напомнил, что прежняя канализационная сеть в Васильсурске была построена в 80-х годах прошлого века и сейчас сильно изношена. При этом очистка сточных вод не проводилась.

В прошлом году в регионе началось строительство и модернизация 17 очистных сооружений. На данный момент они продолжаются на 15 объектах, на двух завершены. Также в этом году стартовала реализация еще проектов - в Семеновском районе и в Сарове. Строительство второй очереди очистных сооружений ведется в рабочем поселке Сосновское. Согласно контракту, завершить все работы должны к 1 июля 2020 года.

Напомним, Глеб Никитин предложил ускорить прохождение согласований при реализации нацпроекта "Экология".

Всего до 2024 года в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Нижегородской области планируется создание минимум 13 объектов водоснабжения, а в рамках проекта "Оздоровление Волги" - строительство и модернизация 69 объектов водоотведения.