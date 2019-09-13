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Общество

"Оздоровление Волги": новые очистные сооружения начали строить в Нижегородской области

17 сентября 2019 11:23  [101] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

В Ворсме началось строительство канализационных очистных сооружений в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин проинспектировал ход строительства.

"Работы на объекте идут по графику. Руководители района правильно выстроили работу с подрядными организациями и держат ее на контроле. Завершить все строительные работы планируется в следующем году", - сказал Андрей Харин.

Очистка закрытого типа в Ворсме: все установки очистки и обеззараживания, аэротенки и отстойники будут размещены в здании. Это позволит исключить попадание неочищенных сточных вод в бассейн Волги. Мощность сооружений составит 5 тысяч кубических метров в сутки.

Стоимость работ по контракту составляет 330 миллионов 854 тысяч рублей.

Объемы водоотведения увеличатся: сейчас к старым канализационным очистным сооружениям подключено 120 частных и 58 многоквартирных домов. За счет строительства нового объекта в Ворсме улучшится качество оказываемой услуги, также можно будет дополнительно подключить к центральной канализации около 2 800 частных домов. Это больше 7 тысяч жителей.

"Для Павловского района и для Нижегородской области это очень хорошая экологическая программа. Она позволит ввести новые современные технологии очистки всех сточных вод. И к новым очистным сооружениям мы сможем подключить не только Ворсму, но еще три населенных пункта - Ясенцы, Грудцино и Комарово", - рассказал глава администрации Павловского района Виктор Куренков.

Очистка р.Рязанки в Богородске

Кожевенное предприятие в Богородске приступило к монтажу оборудования для очистки промышленных стоков, попадающих в реку Рязанку. Обращения от жителей по поводу загрязнения реки поступали в региональное министерство экологии на протяжении нескольких лет. Проведенные лабораторные обследования показали, что в сточных водах и в реке превышено содержание загрязняющих веществ. Причина загрязнения – богородские кожевенные предприятия. Именно с них на городские очистные сооружения поступают недостаточно очищенные промышленные сточные воды.

Очистные сооружения в Ветлуге

Строительство очистных сооружений в Ветлуге начнется в 2020 году. Пока ведется разработка проекта строительства за счет областного бюджета.

Очистные сооружения в Семенове

В конце августа в селе Ильино-Заборское Семеновского района приступили к строительству канализационных очистных сооружений. Это даст возможность примерно 1,5 тысячам жителей двух сел – Ильино-Заборского и Доёнкино - подключиться к центральной канализации. Стоки будут уходить не в канавы и овраги, как сейчас, а проходить многоступенчатую очистку до рыбохозяйственных норм и сбрасываться в реку.

Масштабы "Оздоровления Волги" в НО

Всего в регионе начата реализация 23 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений. В этом году работы идут в 9 районах и 6 городских округах.

На реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" Нижегородской области выделено 18,8 млрд рублей, из них 3,4 — в этом году.

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