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Общество

QR-коды отменяются в Нижегородской области

11 июня 2020 15:55  [313] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ "О режиме повышенной готовности", в соответствии с которыми отменяется необходимость цифрового подтверждения выхода из дома для жителей Нижегородской области. Изменения вступят с 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ситуация с распространением коронавируса пока не позволяет перейти на второй этап снятия ограничений, но, тем не менее, есть возможность ввести очередные послабления в рамках первого этапа. Это связано с тем, что стабилизировалось количество новых случаев: коэффициент распространения заболевания - меньше единицы. Есть хороший запас прочности у системы здравоохранении. Мы развернули почти 5600 коек, что в 2,5 раза больше федерального норматива. Очень высок у нас и уровень тестирования. Таким образом, мы соответствуем всем критериям, чтобы принять дополнительные решения", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, акцент проводимой работы по предотвращению распространения коронавируса сместится с контроля соблюдения требований физическими лицами на контроль за деятельностью юридических лиц, которые должны выполнять все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Система цифровых подтверждений или QR-кодов полностью оправдала себя на минувшем этапе борьбы с распространением коронавируса. Нижегородцы проявили очень высокую сознательность. Это было особенно актуальным, когда работали далеко не все сферы экономики. Сейчас гораздо важнее становится соблюдение санитарных норм и требований в каждой организации. Больше внимания будет уделяться масочному режиму и социальному дистанцированию", - добавил Глеб Никитин.

Вместе с тем особый порядок передвижения сохраняется для карантинных территорий. На данный момент карантин продолжает действовать в Дивееве, Кулебаках, Павлове и Выксе.

Напомним, что механизм контроля за соблюдением режима полной самоизоляции был утвержден изменениями в указ губернатора от 2 апреля 2020 года.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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