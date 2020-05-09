Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сейчас эксперты констатируют стабилизацию ситуации с коронавирусом в Нижегородской области. На днях заместитель губернатора Давид Мелик Гусейнов в интервью заявил, что ситуация стала более ровной "по количеству новых случаев, тестов на верификации, и даже по числу тяжелых больных". Проследим, как распространялся COVID-19, чего это стоило, и попробуем разобраться, когда нижегородцев ждет снятие режима самоизоляции.

Очаг инфекции

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года, в начале января 2020 года заболевшим был поставлен диагноз. За январь-февраль вирус распространился по 30 странам.

Первые заболевшие в России были зарегистрированы 31 января. Заразились два гражданина Китая, находящиеся на тот момент в Забайкалье и Тюменской области. Затем случаи заражения COVID-19 регистрировались по всей стране, и на 16 апреля не осталось ни одного региона, где бы не было заболевших.

11 марта всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Хроники заболеваемости

В Нижегородской области первый случай заражения коронавирусом выявлен 6 марта. Заболевшая обратилась к медикам с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из Италии. Уже 17 марта врачи констатировали ее выздоровление.

Однако, в этот же день (17 марта) коронавирус выявили еще у одной женщины, которая вернулась из Германии.

Третий случай заражения коронавирусом официально подтвердился в Нижнем Новгороде 19 марта. Молодой человек –гражданин Ирака прибыл в Нижний Новгород после поездки в Австрию.

Через два дня в Нижегородской области появилось еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.

Еще через три дня, 25 марта, новый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован у пациента, прибывшего из поездки в Италию.

Первые случаи заражения коронавирусом, которые произошли на территории Нижегородской области, были зарегистрированы 28 марта – заболелидва человека. В этот день был диагностирован и еще один завозной случай.

Резкий скачок заболеваемости в Нижегородской области был зарегистрирован 2 апреля – заболело сразу 13 человек.

Через два дня региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям определен состав "соответствующей территории", где за последние две недели были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. В него вошли Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Бор, Кстовский район, Лысковский район и городской округ Выкса. После этого география распространения вируса постоянно расширялась. На 16 мая случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы во всех районах и городских округах Нижегородской области.

Первые летальные случаи от коронавируса произошли в регионе 6 апреля – скончались две пожилые нижегородки.

Десятого апреля количество заболевших достигло ста, 18 апреля – 500. Тогда же коронавирус "набрал обороты" – за день заболело более 100 человек. Такой прирост фиксировался три дня. На 23 апреля в регионе было зарегистрировано более тысячи заболевших. Седьмого мая в регионе скончались сразу 7 человек. Двенадцатого мая количество заболевших увеличилось до 5 тысяч.

На сегодняшний день, в регионе официально заболели 7 615 человек, из них 2 076 человек выздоровели и выписаны, 57 человек умерли.

Принимаемые меры

С 31 января в Нижегородской области работает межведомственный штаб, в который включены представители регионального Роспотребнадзора, Минздрава, МЧС, и других заинтересованных ведомств. Штаб ведет ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями.

Как только в регионе появились случаи заболевания коронавирусной инфекцией, 13 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на ее территории режима повышенной готовности.

Нижегородцы, посещавшие иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19, стали должны сообщать о своем возвращении в Россию, указывая при этом место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию. При этом им рекомендовалось оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу, минимизировать выход в общественные места.

Через несколько дней, 17 марта Глеб Никитин внес изменения в указ от 13 марта, которыми временно запретил проведение в области любых массовых мероприятий.

Также на территории региона приостановилась деятельность учреждений культуры (музеев, театров, библиотек), государственных и муниципальных спортивных учреждений (ФОКов, бассейнов, спортивных залов).

С 18 марта школьники были отправлены на преждевременные каникулы, по завершении которых они перешли на домашнее обучение. Cтуденты также с 18 марта учатся дистанционно.

Через неделю, 25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для россиян нерабочей в связи с угрозой распространения коронавируса. Позднее этот режим был продлен до конца апреля, а затем – до 11 мая.

30 марта в Нижегородской области был введен режим самоизоляции. Выходить из дома можно стало только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также чтобы погулять с домашними животными (в радиусе 100 метров от места жительства), вынести мусор или получить экстренную медпомощь.

С 31 марта ЗАГСы приостановили регистрацию заключения и расторжения браков.

Второго апреля Глеб Никитин утвердил механизм контроля за соблюдением самоизоляции в Нижегородской области.

Через два дня глава региона внес изменения в указ губернатора о режиме повышенной готовности. Перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции, дополнен следующими случаями: поездка на личном транспорте или такси на дачу; поездка к родственнику, находящемуся в режиме самоизоляции; поездка в организацию, которая работает.

С 11 апреля требование о самоизоляции на 14 дней для всех, кто прибывает в регион из других стран или субъектов РФ, стало обязательным.

С 26 апреля Дивеево закрыли на карантин. Со 2 мая карантинные мероприятия также ввели в селе Починки (Починковский район), в Выксе, Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), в Кулебаках и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район).

Поэтапное снятие ограничений

С 30 апреля в Нижегородской области режим самоизоляции был ослаблен. Жителям области разрешили выходить на часовые прогулки, но на расстоянии не более 300 метров от дома.

При этом с 4 мая нижегородцев обязали носить маски в общественных местах. Защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.) следует при посадке и нахождении в салоне общественного пассажирского транспорта и такси, при нахождении в магазинах, аптеках, банках и в иных помещениях (зданиях, сооружениях) общественного назначения, а также на рынках и ярмарках.

Вне дома нижегородцам также необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. Кроме того, находясь на прогулке надо стараться не допускать контактов с поверхностями объектов, расположенных на соответствующей общественной или придомовой территории (в том числе скамеек, детских площадок, одиночных качелей, спортивных снарядов и др.) и не собираться группами.

С 12 мая нижегородцам необходимо надевать перчатки в общественном транспорте, такси и магазинах.

С 19 мая Нижегородская область перешла к первому этапу снятия ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекцией. Поэтапное снятие ограничений не распространяется на те районы Нижегородской области, где действует карантин.

В частности, на первом этапе:

-открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях;

- увеличивается радиус прогулки до 1000 метров от места проживания (пребывания) и ее продолжительность - до 120 минут в сутки;

- становятся возможными занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе в спортивной экипировке в течение 120 минут в сутки, при условии совместных занятий не более 2-х человек и соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от третьих лиц не менее 5 м.

Поэтапное снятие ограничений в Нижегородской области предполагает и начало работы детских садов.

Вчера, 21 мая Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в поселке Гремячево Кулебакского района. Карантин отменен в первом населенном пункте.

Возвращение к привычной жизни

В начале мая Роспотребнадзор подготовил и направил в регионы рекомендации по снятию ограничений. Согласно документу, при принятии решения о переходе на следующий этап регионы должны учитывать коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции; наличие свободного коечного фонда для лечения больных коронавирусом; показатель тестирования на 100 тысяч населения. Также рекомендуется учитывать количество летальных исходов, недельную заболеваемость и долю лиц, имеющих иммунитет к COVID-19, выявленный в результате тестирования.

Отметим, что коэффициент распространения инфекции в регионе несколько дней держится меньше единицы, что позволило приступить к первому этапу. Свободных коек в регионе достаточно. По количеству проведенных тестов Нижегородская область несколько недель держится в лидерах. Однако, этого мало – число зараженных еще велико.

По мнению заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, ко второму этапу снятия ограничений Нижегородская область приступит меньше, чем через месяц.