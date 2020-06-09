Последние новости рубрики Политика
11 июня 2020 19:25  [328] Алексей Порва назначен начальником управления Росгвардии по Нижегородской области
11 июня 2020 17:04  [151] Нижний Новгород собрал больше всех подписей за присвоение звания "Город трудовой доблести"
11 июня 2020 14:28  [141] Таджикистан присоединился к поздравлениям с Днем России
11 июня 2020 14:10  [172] "Пандемия коронавируса диктует необходимость обеспечить максимальный уровень безопасности при голосовании", - Евгений Лебедев
11 июня 2020 13:18  [230] И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев хочет изменить структуру городской администрации
11 июня 2020 10:07  [215] "Закрепление в Конституции нормы об ответственном отношении к животным — это показатель здорового общества", - Анна Круглова
10 июня 2020 16:55  [314] Нижегородцы начали подавать заявки на электронное голосование по Конституции
10 июня 2020 16:20  [375] "В Нижегородской области созданы все условия для "безопасного голосования"", - Наталья Назарова
10 июня 2020 15:28  [170] "Новые технологии облегчают нашу жизнь", - Артем Фоменков
10 июня 2020 13:35  [518] Волонтеры передали более 800 защитных костюмов в медучреждения Нижегородской области
Политика

Алексей Порва назначен начальником управления Росгвардии по Нижегородской области

11 июня 2020 19:25  [328] Политика
Алексей Порва

Алексей Порва

Фото: управление Росгвардии

Алексей Порва назначен на должность начальника управления Росгвардии по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До назначения в Нижегородской области Алексей Порва с 2016 года являлся начальником отдела Росгвардии по Республике Адыгея.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ведомства, бывший глава нижегородского управления Росгвардии - Алексей Новиков ушел в отставку в начале 2020 года. Перед этим – в декабре 2019 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.

Алексей Порва родился в 1971 году в Адыгейской автономной области. После службы по призыву в войсках связи, поступил в Ростовский юридический институт МВД России, окончил в 2005 году. На службе в органах внутренних дел - с октября 1994 года. Более 15 лет занимал различные должности в подразделениях МВД по республике Адыгея.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph