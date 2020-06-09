Алексей Порва назначен начальником управления Росгвардии по Нижегородской области Политика

Алексей Порва Фото: управление Росгвардии

Алексей Порва назначен на должность начальника управления Росгвардии по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До назначения в Нижегородской области Алексей Порва с 2016 года являлся начальником отдела Росгвардии по Республике Адыгея.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ведомства, бывший глава нижегородского управления Росгвардии - Алексей Новиков ушел в отставку в начале 2020 года. Перед этим – в декабре 2019 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.

Алексей Порва родился в 1971 году в Адыгейской автономной области. После службы по призыву в войсках связи, поступил в Ростовский юридический институт МВД России, окончил в 2005 году. На службе в органах внутренних дел - с октября 1994 года. Более 15 лет занимал различные должности в подразделениях МВД по республике Адыгея.