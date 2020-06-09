"В стране создаются все условия для удобства голосования по поправкам к Конституции", - Николай Шкилев Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Шкилев прокомментировал предлагаемые поправки в Конституцию. Голосование пройдет 1 июля 2020 года.

По решению ЦИК РФ в двух субъектах – Москве и Нижегородской области, голосование пройдет, в том числе, в электронном дистанционном формате с 25 по 30 июня.

Заявление для участия в электронном голосовании можно подать через портал государственных услуг с 5 июня до 14:00 21 июня. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников голосования на избирательных участках.

"В стране создаются все условия для удобства голосования по поправкам к Конституции. Голосовать за поправки к Конституции, инициированные президентом России Владимиром Путиным, надо обязательно! Каждая из них важна", - сказал он.

Николай Шкилев добавил, что в нынешней ситуации, когда все меняется очень стремительно, необходимость внесения поправок в Основной закон страны очевидна.