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Культура и отдых

Световое шоу покажут на фасаде Нижегородской ярмарки в День России

12 июня 2020 10:10  [102] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Световое шоу покажут на фасаде Нижегородской ярмарки сегодня, 12 июня, в День России. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 19:30 видеозапись 3D-мэппинга на фасаде ярмарки опубликуют в социальных сетях регионального министерства культуры. Тизер можно посмотреть здесь.

Проект посвящен истории создания Нижегородской ярмарки – крупнейшего в Европе торжища, благодаря которому Нижний Новгород и получил статус третьей столицы и "кармана" России.

"К Дню России мы приготовили проекцию, которая показывает важные вехи в истории Нижегородской ярмарки: ее возникновение у стен Макарьевского монастыря, перенос в Нижний Новгород, проведение XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, возрождение ярмарки в качестве крупного экспоцентра с начала 90-х годов прошлого столетия. Это не просто световое шоу, а мэппинг с элементами дополненной реальности. В трансляции вы увидите проплывающие по площади торговые корабли, детские карусели, развевающиеся над ярмаркой флаги…", – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Съемки ролика проходили с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, добавили в пресс-службе.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев присоединиться к онлайн-акциям в честь празднования Дня России.

"В День России проводится немало интересных онлайн-акций, принять участие в которых можно всей семьей. Среди них - онлайн-флешмобы "Русские рифмы", "Окна России", "Флаги России", "За семью, за Родину, за Россию". К этим акциям уже присоединились не только жители всех регионов России, но и наши соотечественники за рубежом", – отметил Глеб Никитин.

На официальных страницах министерства культуры Нижегородской области в социальных сетях 12 июня с 10:00 до 21:00 будут публиковаться исторические онлайн-проекты, сетевые акции, фильмы о России, трансляции концертов и световых шоу. Зрителей ждут проекты от Нижегородской ярмарки, Историко-архитектурного музея-заповедника, Театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, детской библиотеки им. Т.А. Мавриной и Нижегородского театра кукол.

Напомним, праздничную подсветку и световой салют включат на нижегородской телебашне в День России.

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