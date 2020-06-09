Более 290 тысяч нижегородцев проверились на наличие коронавируса

По данным на 13 июня, 290 539 жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Таким образом средний показатель тестирования достиг 9071 человека на 100 тысяч населения и вырос за сутки на 2%.
"За сутки в регионе протестировали 5 837 человек, а в среднем за неделю охват тестированием населения составил 190,6 теста на 100 тысяч человек. Мы стабильно сохраняем показатели на высоком уровне. Это важно, поскольку позволяет раньше выявлять заболевание и предотвращать его распространение", - подчеркнул Глеб Никитин.
Губернатор добавил, что, помимо роста количества лабораторий, в которых проводятся исследования на коронавирус, увеличены мощности по тестированию в Нижегородском научно-исследовательском
В настоящее время на территории региона работают 12 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом
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