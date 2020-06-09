"Электронное голосование – это подтверждение доверия к региону и свидетельство его успешного цифрового развития", - Ольга Щетинина Политика

"Представленная нижегородцам возможность проголосовать за поправки в Конституцию электронным способом - это показатель высокого доверия к региону и подтверждение успешного цифрового развития Нижегородской области", - заявила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина.



"Неслучайно Нижегородскую область называют одним из IT-центров России, а Нижний Новгород - лидером в IT-образовании, здесь расположены офисы ведущих компаний этой сферы, открываются новые, предлагающие уникальные технологии, причем, многие из них используются и в государственном управлении. Пример - внедрение системы мониторинга реализации нацпроектов, опыт которой теперь применяется и в других регионах. Кроме того, большое внимание уделяется использованию технологии блокчейн в части реализации проектов инициативного бюджетирования. Особенно при определении приоритетных объектов благоустройства городской среды и прогнозов развития муниципалитетов на портале Golosza.ru. А через специальный сайт ЗаНижний.рф было собрано более 700 тысяч подписей жителей региона и других уголков нашей страны и мира в поддержку инициативы о присвоении Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести", - отметила она.



"Электронное голосование, безусловно, является преимуществом для тех, кто находится сейчас на дачных участках, в деревне или продолжает оставаться в городских квартирах на самоизоляции. Процедура такого голосования очень проста. Во-первых, можно выбрать для этого любое удобное время в период с 14.00 25 июня и до 20.00 30 июня. Думаю, такой способ окажется по нраву прежде всего молодежи, активным пользователям сети Интернет: в этом случае не нужно тратить время на дорогу, чтобы добраться до участка по голосованию за поправки к Конституции, а для голосования можно использовать компьютер, планшет либо мобильный телефон", - пояснила заместитель председателя Законодательного собрания региона.



"Во-вторых, электронное голосование, так же, как и очное, будет проходить анонимно, прозрачно и открыто. Для того чтобы принять участие дистанционно, нужно иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг, подать заранее заявление об участии, а затем подтвердить свою личность с помощью пароля, который придет в сообщении на ваш мобильный телефон. Сразу после смс-авторизации голос участника мгновенно анонимизируется и учитывается лишь в общем объеме данных, что еще раз подтверждает гарантию тайны голосования. Кстати, если у гражданина пока нет учетной записи на Едином портале госуслуг, но он хочет проголосовать дистанционно, то советую сделать это в ближайшие дни – до 21 июня", - пояснила она.



"Конечно, обстоятельства могут измениться. Поэтому в случае, если человек передумал и хочет отозвать заявление, чтобы 1 июля прийти на участок по голосованию лично, то он может подать соответствующую заявку через портал госуслуг до 14:00 21 июня", - заключила Ольга Щетинина.